L a Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un primer paso ayer para entrar en la disputa instalada dentro de la política con ramificaciones en el Poder Judicial: el próximo martes resolverá sobre el "per saltum" presentado por los jueces designados por la vía del decreto de Mauricio Macri, cuyos pliegos fueron ahora rechazados por el Senado.

El Máximo Tribunal no definió aún si aceptará o rechazará el pedido de los jueces -ahora suspendidos- para tratar en forma urgente su solicitud para dejar sin efecto la decisión del Poder Legislativo. Pero confirmó que lo incluirá en su agenda del próximo martes. Allí se definirá si aceptan el pedido -y aceleran la definición- o lo rechazan, y esperan que los distintos pedidos de amparo presentados por los magistrados recorran todo el camino institucional hasta llegar a la Corte.

Tras mantener un encuentro entre todos sus integrantes y sin llegar a ninguna definición, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, decidió convocar sin acuerdo del resto de los miembros a la acordada extraordinaria para debatir y definir si aceptan o no el per saltum.

"La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados", sostuvo Rosenkrantz a Clarín. Y continuó: "Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado".

El conflicto

A fines de julio, el Consejo de la Magistratura aprobó solicitar al Senado que revise traslados de 10 jueces, en base a un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien revisó todos los traslados de jueces realizados desde 1998 hasta 2020 y advirtió asimetrías e irregularidades manifiestas en estos casos.

La Comisión de Acuerdos del Senado convocó a los magistrados cuyo nombramiento debía revisarse, pero Bruglia, Bertuzzi y Castelli prefirieron no asistir e iniciar una campaña pública para quedarse en los tribunales a los que fueron trasladados por decretos del ex presidente Mauricio Macri.

Simultáneamente, presentaron amparos ante el fuero contencioso administrativo y recurrieron a la Corte pidiendo que interviniera por "per saltum" y dejara sin efecto la decisión del Consejo de la Magistratura y del Senado.

La jueza que entendió en el amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi, María Alejandra Biotti, rechazó la pretensión al entender que "no se observa la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requerida para la procedencia de la vía del amparo, ya que no son atendibles los cuestionamientos de los co-actores (Bertuzzi y Bruglia) relativos a la afectación de sus derechos en este proceso".

Hasta aquí, la Corte no había dado muestras de tener entre sus prioridades el tratamiento de la situación de los tres jueces ya que no había definido el "per saltum", ni tratado los recursos extraordinarios y, por el contrario, había delegado en la Cámara Federal de Casación Penal, superiores inmediatos de los tres magistrados, los pormenores de la suspensión de los traslados.