E l ex vicepresidente Amado Boudou sufrió ayer un duro revés judicial, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme la condena para el ex funcionario kirchnerista a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone, por lo cual podría volver a la cárcel.

Para que esto suceda, la fiscal de ejecución Guillermina García Padin debería solicitar la reclusión efectiva para que Boudou abandone la prisión domiciliaria que cumple desde el pasado mes de abril, mientras que en caso de que él se oponga, su situación debería ser resuelta por el juez de ejecución penal Daniel Obligado, quien a su vez hará el cómputo de la pena que lleva cumplida y lo que le resta cumplir.

La Corte rechazó en un fallo unánime todos los recursos presentados por el ex vicepresidente para evitar la condena, lo que implicó que quedara firme la sentencia que ya había sido revisada por la Cámara Federal de Casación Penal por unanimidad, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

Boudou fue condenado por la compra irregular de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica el 4 de agosto del 2018 por el Tribunal Oral 4, junto a su socio José María Núñez Carmona, el empresario Nicolás Ciccone, el arrepentido que actuó como testaferro del ex vicepresidente Alejandro Vandenbroele, el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el ex jefe de gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri.

En el caso de Núñez Carmona, la condena que pesa sobre él es de cinco años y seis meses de prisión, para Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo, en tanto que pesa una condena en suspenso sobre Vandenbroele a dos años de cárcel y para Resnick Brenner, a tres, y César Guido Forcieri, a dos años y seis meses.

El juez Obligado citó como argumentos para la concesión de la prisión domiciliaria para Boudou el pasado abril su buena conducta, el monto de la pena que se le impuso y el avance de la pandemia del coronavirus, en la cual entendió que existía la última posibilidad de que la Corte revisara su condena y que entonces seguía rigiendo el principio de inocencia en favor del ex vicepresidente, que estaba bajo "prisión preventiva".

Por su parte, Vandenbroele fue el único de los acusados que no apeló la sentencia al Programa de Testigos Protegidos, que ya había pasado a la órbita del Ministerio de Justicia y decidió recluirse en su posada de Mendoza.

Boudou hizo su última aparición en público el pasado miércoles a través de una charla virtual con militantes de su sector político, en la que apuntó contra la Justicia y consideró que "el problema" no es él, "ni Julio De Vido, ni Milagro Sala", sino que "la principal perseguida política en la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner", en mención a la actual vicepresidenta.

"Yo me aguanto la que me tenga que aguantar. No voy a cambiar, no me voy a callar, no me voy a esconder y ni siquiera voy a perder la alegría por las cosas que peleo", aseguró en esa reunión.

De esta manera, Boudou podría volver por cuarta vez a la cárcel, tras ser detenido en los años 2017, 2018 y su último período entre febrero de 2019 y abril de este año.