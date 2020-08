L a Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó ayer un planteo del titular del Partido Miles, Luis D’Elía, contra la resolución según la cual la pena de tres años y medio de prisión que se le impuso por la toma de una comisaría vencerá el 24 de noviembre de 2022.

La Corte declaró inadmisible, "por no dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable a tal", el recurso de queja del abogado de D’Elía, Adrián Albor, contra el cómputo de la pena realizado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP). Esa resolución, precisó, además, que la caducidad del registro de la pena a D’Elía se producirá 10 años después del vencimiento de aquella, o sea el 24 de noviembre de 2032.

La resolución de la Corte que desestimó el planteo fue firmada en forma unánime por todos los miembros del máximo tribunal: su presidente, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

A fines de 2019, por considerar que la condena a D’Elía estaba "firme", la Sala III de la CFCP rechazó excarcelarlo, pero en abril último, por problemas de salud, el Tribunal Oral Federal 6 le otorgó la "prisión domiciliaria transitoria".

D’Elia fue condenado por los hechos que incluyeron la toma de la Comisaría 24º del barrio porteño de La Boca el 26 de junio de 2004, que, según el líder piquetero, fue en reclamo del esclarecimiento del asesinato de Martín "Oso" Cisneros.

El dirigente, quien en ese momento era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, fue responsabilizado por "lesiones leves, atentado contra la autoridad, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación".

Una vez conocido el fallo de la Corte, el ex líder de la agrupación Quebracho y amigo de D’Elia, Fernando Esteche, tuiteó que lo llamó. "Le hice una pregunta boluda: ‘¿Cómo estás, Luis?’. Me respondió con la integridad de un patriota: ‘De pie, no me van a hacer rendir nunca ni me voy a arrepentir de ser un soldado leal’. ¡Todo dicho!", escribió Esteche.