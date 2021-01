Fabián Gianola reconoció estar separado de su mujer, Verónica, con quien tiene dos hijos. "Decidimos darnos un tiempo", dijo el actor en "Infama". Recordemos que en 2017, después de idas y vueltas, finalmente admitió que atravesaba una crisis con su esposa. En ese verano, el actor se encontraba en Villa Carlos Paz protagonizando "Los Corruptelli" e intentó mantener a sus hijos Camila y Nicolás fuera de todo escándalo. Cuando le preguntaron por qué se encontraba tan delgado, si era por la separación, respondió: "Siempre me cuido y tengo el mismo peso, 70 kilos, que a los 20 años. Toda mi vida fui muy flaco y mantengo el peso intacto. Entrené, hice deporte, me gusta comer bien y darme mis gustos. Creo que esos son los secretos, los cuales no tienen misterio y básicamente es lo que recomienda llevar adelante cualquier nutricionista", contó en una nota.