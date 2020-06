M ientras como sociedad intentamos fomentar la no discriminación al otro por ningún rasgo -identidad sexual, aspecto físico, religión, situación económica-, en las redes sociales gran parte del discurso sigue siendo agresivo. El martes Nazarena Vélez se convirtió en tendencia en Twitter debido a quienes se burlaban de ella por haber subido de peso, luego de verla junto a su hija Barbie en "Mamushka", el ciclo del Trece.

La actriz se había tomado con humor su aspecto: "Soy una mamushka más, ¡pero feliz! Pasen y chupen (que hay carne para tod@s). Se tenía que decir y se dijo", tuiteó Nazarena junto a una foto en la que se la veía con su hija, minutos antes de grabar el programa. También subió un video a Instagram mirando su participación en el programa y riéndose de su peso.

Después decidió responder directamente a los "haters" (odiadores): "Soy TT en Twitter, es decir, tendencia primera en la Argentina, porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda. Me chupan los huevos que no tengo, ¿entienden? Me divierten, tomo captura, me divierto. Es la sociedad de mierda que les dejamos a las chicas más chiquitas que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años: tomando anfetaminas o con anorexia y bulimia".

Y luego continuó: "Lamentablemente, seguimos atrasando tanto como sociedad y como país, que ¿qué decir?Me divierte que les llame la atención mi culo gigante. Siempre tuve un culo gigante, señores y señoras. ¿Qué les pasa? Mirate el tuyo, mamurri".