E l de Laurita Fernández y Nicolás Cabré comenzó hace un año y medio como un romance en el que pocos creían, sobre todo por la fama de seductor empedernido del actor, pero la relación se tornó seria. Sin embargo, los famosos son seres humanos... y como tales, la convivencia puede ocasionarles crisis o separaciones. La cuarentena que vive nuestro país hace casi un mes pone a prueba las relaciones, por eso, cuando Laurita decidió volver desde la casa de su novio a su departamento -del que se había ido por un problema de plomería-, se encendieron las alarmas. ¿El encierro afectó su vínculo?

Sus fans entendieron esto como un distanciamiento de Nico, entonces ella explicó que estaba bueno "extrañarse también" y que le gustaba estar "en su lugar" y que la convivencia había sido buena, pero aclaró que para su pareja quizá no tanto: "Para él, no sé. Tuvo que bancarme todos los días con el pianito y haciendo piruetas en su living".

Ahora Laurita dio un nuevo indicio de que la relación podría haber llegado a su final: compartió una canción de Lali Espósito, "Cómo así", que habla sobre una separación. "Este no puede ser nuestro final, cómo así que no duele, cómo así que no quieres verme, si siempre cuando llega el viernes, dices que no quieres perderme", dice la letra.