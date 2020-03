E l aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus continuará hasta el 12 de abril. Así lo anunció anoche el presidente de la Nación, tras una serie de encuentros que mantuvo para definir los términos de la prolongación del esquema de restricciones a la circulación de las personas.

Los detalles serán explicados además en un decreto que saldrá publicado hoy en el Boletín Oficial. "He tomado la decisión de extender la cuarentena hasta Semana Santa. Con esto vamos a lograr seguir controlando la transmisión del virus. Prolongando la cuarentena vamos a lograr que el ciclo de desarrollo del virus, de hasta 14 días, haya pasado dos veces. Vamos a tener más datos sobre cómo se incuba y poder atenderlos adecuadamente", dijo el Presidente.

"Es un largo camino que tenemos que enfrentar, esto es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos. Esto tiene mucho sentido y si lo seguimos cumpliendo los resultados serán muy favorables", señaló en un mensaje en vivo, donde estuvo acompañado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Eduardo De Pedro.

Desde las 22.08, y durante casi veinte minutos, el mandatario repasó un texto escrito, en el que señaló: "El 90% de los argentinos cumplió con el esfuerzo que les pedí, que era cuidarse. La realidad es que los resultados iniciales son buenos, nos alientan a seguir en este camino. Cuando dispusimos hace 10 días el comienzo de la cuarentena obligatoria, nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en nuestras casas. Estoy contento por como nos portamos como sociedad".

En su discurso destacó la preocupación sobre el conurbano bonaerense: "Tenemos que atender la situación de los barrios más pobres. Para eso destinamos no sólo recursos económicos, sino garantizar la llegada de alimentos. A ellos les pido dos cosas: que respeten la cuarentena y que cuiden mucho a sus mayores. Necesitamos que no se contagien los abuelos que viven en esos barrios. Está en sus manos hacerlo. A todos les va a llegar los recursos y alimentos que sean necesarios. El Estado va a estar más presente que nunca. Todos nos hemos dado cuenta de la importancia del Estado".

Además de agradecer en varias oportunidades a los trabajadores que siguen con el sistema público (médicos y médicas, enfermeras, personal de las fuerzas armadas), pidió entender "que es un tiempo de excepción". "No hay que caer en el falso dilema entre salud o economía. Cuando llegamos con Néstor Kirchner al gobierno el PBI había caído más del 11%. Una economía que cae siempre se levanta, una vida que se pierde no se levanta más. No estamos descuidando la economía, estamos haciendo mucho", sentenció antes de repasar las medidas que se fueron anunciando durante los últimos días.

Los últimos párrafos fueron para los empresarios, donde exhibió una vez más el fastidio por las subas de precios: "Así como voy a ser duro con quien rompe este acuerdo y especula tratando de sacar una ventaja, voy a ser duro con quienes despiden gente. Si algo nos tiene que enseñar la pandemia es que nadie se salva solo". Por eso, afirmó que "se trata de ganar menos, no de perder".

"Con la misma alegría que da saber que estamos haciendo bien las cosas, con esas ganas asumamos los días que nos quedan de cuarentena. Estaremos haciendo algo en favor de la Argentina. Los invito a que trabajemos juntos porque la Argentina es la casa común y tenemos que cuidarla mucho. Acuérdense que este es un camino que está empezando, queda mucho por delante y no tenemos resultados garantizados.