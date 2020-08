L a política se cuestiona. Esa es la esencia del debate. No es ningún error levantar el dedito acusador para criticar tal o cual medida del gobierno de turno. Es parte de la construcción edificar desde la otredad, juego democrático permitido en un República que unos pregonan y que otros erigen. También lo es el costo a pagar, claro.

No hay tienda que venda un traje a medida para ser dirigente político. No existe. Ni acá ni en Europa ni en África ni en Estados Unidos. Mucho menos lo es en el recorte temporal. Porque los ríos de tinta desparramados abordan un extenso campo teórico, pero escapan a la práctica, ese ritual que se transforma día a día y que depende de quien se pare enfrente en el ring. "Lo peor de ser opositor es que no sos oficialista", me dijo alguna vez un diputado peronista en la sede de Matheu. Una frase vaga llena de contenido.

Hoy Juntos por el Cambio es eso: una oposición que, por momentos, no encuentra el rumbo en donde edificar las bases. Porque el abanico democrático es infinito, y es esa misma extensión la que encierra en un laberinto a legisladores y ex funcionarios.

En el día 150 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) el rol opositor se pone, nuevamente, en disputa. Una concentración que tendrá como epicentro el Obelisco y que mostrará un válido variopinto esquema de desaprobación divide al partido que, un año atrás, recibió el apoyo de un 32% del electorado. Y hay más: esa cifra creció al 40% en sólo dos meses.

Bajo el paraguas de la libre circulación y el derecho a manifestarse, dirigentes del PRO adelantaron que participarán, aunque evitan de hablar de "convocatoria partidaria". También estuvo quien criticó la marcha. El silencio, otra de las tácticas que eligen de cara a un 2021 cercano en el tiempo, lejano en el horizonte.

La vociferación del republicanismo cae en saco roto cuando diputados y senadores se niegan a discutir la reforma judicial impulsada desde el Poder Ejecutivo. El Congreso, sede plural y democrática, queda como una pintura al óleo ante los planteos opositores.

En el armado no es ajena la pandemia. "La democracia se encuentra amenazada", alertó una carta firmada, entre otros, por el propio Mauricio Macri. De ahí que se encolumnen detrás de estas palabras declaraciones de la oposición que reprochan una supuesta falta de libertad. Una especie del "fantasma del comunismo que recorre Europa", retratado en el Manifiesto Comunista de 1847. } En el mientras tanto, los costos políticos gravitan en una balanza apoyada en aguas embravecidas que parece apuntar para otro lado. Por ahora.

Las estrategias en la política (aunque respetables, no compartidas) son un sinnúmero. En el arte de la democracia hay fines y medios. Lo que hay uno solo es el resultado de las urnas.