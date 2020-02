E l calvario de Vanina Ciciliani parece no tener fin. La mujer, que desde hace años encabeza una batalla judicial contra el padre de su hijo, todavía no ha encontrado una solución para apaciguar los problemas del menor. Según contó a Crónica, desde que comenzó la disputa por la tenencia y el régimen de visitas del niño, "las autoridades judiciales abundaron en omisiones e irregularidades: el pequeño no cuenta con un domicilio fijo, ni dispone de una cuota alimentaria y es víctima de manipulación por parte de su progenitor".

"Todos los jueces trabajaron muy mal y el único que se perjudicó fue mi hijo. A nosotros nos arruinaron la vida y no hacen nada; presentamos los escritos y no los resuelven", señaló Ciciliani y agregó: "Denunciamos que el nene no está yendo a terapia porque no lo llevan. No puede empezar el colegio, no tenemos casa propia. El papá, Gustavo Ferrer, un día paga el alquiler, al otro día no. Y estamos hablando de un tipo que es dueño de La Perla, Rutas del Oeste, entre otras empresas y que a sus otros hijos los manda a colegios caros en Nordelta".

Pese a que el reclamo comenzó hace años, la historia sigue con complicaciones. "Estuvimos en todos los juzgados de La Matanza, algunos directamente se desentendieron del expediente. La Cámara no tomó en cuenta todas las denuncias que hicimos. No tomó en cuenta la pericia psicológica que le salió mal al padre y una denuncia por violencia que también le hicimos. Ninguno del poder judicial le dio lugar a eso, por ejemplo la doctora Claudia Godino del juzgado N° 9 de familia dejó sin resolver un montón de cosas", destacó.

También que brindó detalles de la situación por la que transita su hijo de 13 años: "La Cámara resuelve al revés. El chico viaja, hace 120 kilómetros, lo trae un chofer, a veces lo lleva el padre. No tiene un lugar físico, toda la vida estuvo conmigo, lo arrancan de un lugar, lo ponen en otro, lo sacan, lo ponen. Es todo un desastre, realmente. Por eso quiero dar todos los nombres de cada uno de ellos: En la Cámara, estamos en la Sala 1 de la Matanza, el doctor Pérez Catella, Taraborelli y Posca".

Asimismo, indicó que en su lucha no está sola. "Pablo Pimentel, integrante de la delegación y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, Norita Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, y Nora Schulman, de Niñez y Adolescencia (Casacidn), me están ayudando mucho".

"El juzgado N° 9 del doctor Jorge Williams (ahora jubilado) tenía más de 50 denuncias y nadie hizo nada. Después estuve en el juzgado N° 8, a cargo de Juan José Doré, y también hizo un desastre dentro de la causa", comentó la mujer, indignada.

Para finalizar, detalló que "los 120 kilómetros que hace mi hijo es antinatural y antipedagógico. Esa modalidad había sido retirada por la jueza de familia N° 9 y los camaristas volvieron a establecerla. También es importante resolver cuanto antes la deuda que tiene el padre en el colegio de mi hijo ($260.000 más la matrícula, que forma un monto de $330.800), por lo que el nene no puede empezar las clases".