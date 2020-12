Es inevitable pensar en Carlin y no escuchar en nuestra cabeza la canción de Queen "Friends to be friends", cortina del icónico "Amigos son los amigos", esa comedia emitida entre 1990 y 1992 en la pantalla de Telefé y finalizó en 1993 por la pantalla de Canal 9. Llegó a medir 53 puntos de rating, y el país se paralizaba para ver las aventuras de estos dos amigos tan opuestos como complementarios.

Pablo Rago venía de ser Lucho en el éxito juvenil de Canal 13, "Clave de sol", pero la propuesta para coprotagonizar en horario central de Telefé lo sedujo de inmediato. Nunca hubo otro candidato para encarnar a Pablo Pintos, según cuentan sus productores.

Al enterarse del fallecimiento de su colega, Rago lo recordó con cariño a través de su cuenta de Instagram. "Pasamos tantas cosas juntos... tantas emociones... nos divertimos y nos peleamos como chicos tantos años... aprendí mucho de vos. Que tengas un buen viaje querido amigo", escribió el actor, y compartió varias imágenes emotivas junto a Calvo. Pero para Calvo el culto a la amistad iba mucho más allá de la ficción. Durante su vida cosechó el cariño de casi todos con quienes trabajó. Y, entre ellos, quien mas se destacó fue Javier Faroni, a quien Carlín ayudó a iniciarse como productor teatral siendo muy joven. Faroni le "devolvió" gentilezas por el resto de su vida. Lo cuidó, apuntaló y acompañó hasta el final.

El empresario fue el encargado de dar la triste noticia con un conmovedor mensaje en Twitter: "Fuiste todo lo importante en mi vida... Me enseñaste de chico a ser quién soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado, amigo. ¡Te amo con todo mi alma! Descansa en paz, Caaaarlloossss".

Más tarde habló con "Intrusos": "Está mejor de lo que estaba ayer y de lo que estuvo el último tiempo. Eso lo hablamos con Cari y Facundo. Nos da una tranquilidad muy grande más allá del dolor, primero que hicimos todo lo que se podía, y ahora está en paz, tranquilo", reflexionó entre lágrimas.