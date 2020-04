L a epidemia de la violencia de género no se detiene. Su último eslabón irreparable es el femicidio. Las dolorosas estadísticas aumentan día a día. Según los datos de la Casa del Encuentro, hubo 24 femicidios entre el 20 de marzo y el 18 de abril. También están aquellas mujeres que cumplen la cuarentena con el agresor, algunas de ellas sin haber podido salir del círculo de la violencia justificando ese golpe o creyendo que va ser el último.

‘La violencia de género aumenta en la convivencia obligada, siendo la vivienda el lugar más inseguro. La violencia de género es una pandemia con la que venimos conviviendo hace años las mujeres’, dice a "Crónica" Ada Rico, de la Casa del Encuentro.

‘El primer movimiento de un varón violento es aislar a su presa. Intervenir en sus vínculos familiares y sociales, impedirle iniciar o continuar estudios o mantener sus trabajo. El aislamiento obligatorio hace el trabajo y le facilita el terreno, tiene a su conviviente o a su ex a su merced. Estamos aisladas y no todas resguardadas. El aislamiento aumenta los riesgos de quienes ya estaban en riesgo’, sostiene Liliana Hendel, periodista y psicóloga.

"Las personas que están en situación de violencia pueden irse sin que se las detenga, están exceptuadas por su situación de riesgo. Se está trabajando en el tema, es complejo, porque hasta ahora lo que sucedía era que ella terminaba en un refugio. También se están haciendo alianzas desde el Ministerio de Mujeres con hoteles y lugares donde las mujeres que denuncian puedan quedar a resguardo mientras se tramita la exclusión del hogar del violento. Está claro que todo es más complicado si hay niña/os en la casa, el encierro potencia la agresión y el peligro", sostiene Hendel.

Desde el colectivo Periodistas Argentinas se lanzó una propuesta de intervenir los barbijos con la frase "Ni Una Menos", en tiempos en que no son posibles las manifestaciones públicas para visibilizar lo que pasa.

"Más que nunca es importante la atención social. El silencio en los barrios ayuda a escuchar gritos, golpes discusiones, llantos, debemos romper con los restos del ‘no te metás’. Sin jugar a los héroes, evaluar cómo intervenir. A lo mejor ella no puede llamar al 911 pero yo sí. Prefiero arriesgarme a que me diga ‘sos una metida, quién te pidió ayuda’ y no a que la maten habiendo podido evitarlo. No es sencillo ni lineal. No hay respuestas unívocas", agrega Hendel.

"No estás sola. Utilizá la tecnología para estar contactada con tu entorno, comunícate diariamente con alguien de tu confianza y que sepa de tu situación. Utiliza los grupos de WhatsApp, mensajes y redes sociales para conversaciones generales, pero que te permitan estar en contacto con tu entorno. Y ante una emergencia, no dudes: llamá al 911’, sostiene Rico.

"Estos momentos son ideales para los violentos. Aisladas de todo, es el momento propicio para que ejerzan todo tipo de violencias sobre las mujeres. A eso le sumamos que ellos también deben estar aislados, más la tensión de la falta de dinero/ingresos, que incrementa las discusiones, peleas, etcétera", dice Marcela Morera, de Familiares Atravesados por el Femicidio.