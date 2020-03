L a preocupación es total. El coronavirus no deja de avanzar y el mundo se encuentra conmocionado por la aparición de esta enfermedad que no para de contagiar a los seres humanos. Uno de los casos más recientes que se conoció el martes fue el de Hugo Orlando Gatti. El estado de salud del Loco mantiene en vilo a los futboleros de nuestro país y también en España. Desde el viernes pasado, el recordado ex arquero e ídolo de Boca se encuentra internado en una clínica en Madrid, buscando recuperarse de la reconocida enfermedad que le diagnosticaron positivo. En las últimas horas otro familiar salió a hablar sobre el estado de salud del ex arquero.En esta oportunidad, fue su ex nuera, la modelo Manuela Zeballos, quien tiene un hijo con Lucas, uno de los hijos de Gatti, quien fue muy crítica y reveló que la familia no descarta haberse contagiado del virus.

"Nos están haciendo tests a las personas de su entorno porque el sistema está colapsado. Seguramente nos contagiamos, pero en algunos organismos cursa de manera muy leve, como si fuera una gripe", contó Zeballos. A la hora de referirse a la salud de su ex suegro, detalló que "está con tres antibióticos y con oxígeno manual. Le están haciendo controles y análisis de sangre todo el tiempo porque ingresó con un cuadro de neumonía bilateral causado por el virus".

"él es muy reticente y cabezota con el tema médicos. Al principio estaba muy desanimado porque es un virus que te deprime, no sólo lo inmunológico sino el ánimo también. Así que estaba un poco bajoneado, se quitaba el oxígeno y decía que no tenía nada, pero es parte de su personalidad", agregó la modelo.

Hay que recordar que el Loco ingresó a la clínica con complicaciones respiratorias. La familia creyó que se trataba de un problema cardíaco. Y ahora, con sus 75 años, tiene colocado un stent. Los médicos le hicieron el test y descartaron que se tratase de una afección coronaria. En cambio, fue diagnosticado con el virus que paraliza al mundo.

Más apoyo

Por su parte, el periodista Josep Pedrerol, con quien Gatti comparte el programa televisivo "El Chiringuito", contó: "Muchos me vienen preguntando por el estado de salud del Loco Gatti, de nuestro Loco. Sufrió un cuadro de neumonía y ha dado positivo de coronavirus. He hablado con él hace dos horas y está bien, con ganas. Está estable y nos pide que estemos tranquilos, que la cosa va bien".