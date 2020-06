La familia de George Floyd está que trina por la situación de violencia y con el presidente Donald Trump. Terrence, el hermano menor de George Floyd, pidió que se logre un cambio de forma pacífica. "Él era un motivador pacífico", afirmó.

"A veces me enfado y quiero reventar algunas cabezas también. Quiero volverme loco. Pero estoy aquí. Mi hermano no querría eso. Mi hermano quería la paz. Escucharán a mucha gente decir que era ‘un gigante gentil’", dijo.

Además, se mostró preocupado por la posibilidad de que el recuerdo de su hermano se vea ensombrecido por la violencia. "Está bien enojarse, pero hay que canalizar ese enojo para hacer algo positivo o realizar un cambio de otra manera, porque ya hemos recorrido este camino", señaló, antes de agregar: "La ira, el dañar tu ciudad natal... No es lo que él querría".

Por su parte, Philonise Floyd mantuvo un diálogo telefónico con el presidente, pero el resultado no fue el esperado. "Fue tan mal, no me dio la oportunidad para hablar. Estaba tratando de hablar con él, pero seguía como diciéndome ‘no quiero escuchar lo que me estás diciendo’", reveló.