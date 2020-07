El abogado de la familia de Fabián Gutiérrez rechazó el traspaso de la causa por el asesinato al fuero federal, y aseguró no tener problemas con que la fiscal del caso sea la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado.

Gabriel Giordano, abogado de la familia del exsecretario de Fernández de Kirchner, dijo que el crimen debe ser investigado por la Justicia de Santa Cruz y no por el fuero federal, en contra de lo planteado por la coalición de la oposición Juntos por el Cambio, ya que "no hay elementos que ameriten el traslado a otra jurisdicción", y reiteró que descarta que móvil del asesinato haya sido "político". En diálogo con TN, el letrado explicó que la familia de la víctima "está satisfecha con la investigación" y que "no tiene ninguna objeción al respecto". La causa está a cargo del juez Carlos Narvarte y de la fiscal Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner y sobrina de la vicepresidenta, por lo que Juntos por el Cambio pidió remover a Mercado de la investigación y que el caso pase a la Justicia Federal.