L as fiestas o reuniones clandestinas en tiempos de pandemia por el coronavirus ponen en jaque la efectividad de cuarentena obligatoria en el país, con el peligro latente de generar un mayor brote de contagios en lugares como la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La escena vivida el último domingo por la noche en el barrio porteño de Recoleta, en donde unos 50 vecinos salieron a bailar a la calle al ritmo de la música que pasaba desde un balcón el DJ Patricio Zambrano, que vive en un departamento de esta zona, ilustra esta situación.

El DJ se defendió de las acusaciones y sostuvo que sólo intenta darles "un momento de alegría a las personas, que se reencuentren con su gente, con sus familiares", y destacó en esta misma línea que hay "hipersensibilidad" con el tema y que la gente "está cansada de la cuarentena".

Las declaraciones por parte de Zambrano generaron un fuerte repudio por parte de funcionarios porteños y del infectólogo Tomás Orduna, integrante del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, quien definió que la actitud del DJ es "un cachetazo a la conciencia".

Este episodio se suma al cierre de un bar el pasado sábado por la noche en la ciudad de San Luis, que terminó con 106 personas demoradas por exceder el 25% de la capacidad del lugar, reglamento que impusieron las autoridades de la provincia puntana para hacer cumplir el protocolo sanitario.

Otro hecho reciente fue la clausura de un salón de fiestas el pasado domingo en la localidad de Villa Elvira, en el partido de La Plata, por celebrar un cumpleaños de forma clandestina. O el ya célebre baby shower de Necochea, que obligó a la ciudad a volver a la fase 1 del aislamiento.

Inconsciencia social

En diálogo con "Crónica", la infectóloga del Hospital Muñiz Gabriela Piovano manifestó que es una conducta "peligrosa" no respetar los protocolos por el Covid-19 y subrayó que "el gran problema es la inconsciencia social".

"Realmente es terrible la paradoja de haber cumplido la cuarentena, haber cerrado fronteras y que haya gente que no pueda apreciar el real peligro que puede generar en lugares donde aún está el virus la circulación comunitaria, que va a desencadenar lamentablemente miles de personas enfermas", resaltó Piovano.

En este sentido, la infectóloga hizo hincapié sobre "¿cómo garantizás que las personas que van a esos lugares no estuvieron en un lugar donde circuló el virus?", en tanto que destacó que "si una persona enferma asiste a un lugar en donde estuvo en contacto con diez personas, ellos a su vez van a contagiarlo por decenas y no se puede controlar la multiplicación de contagios".

Sin embargo, a la hora de trazar comparaciones, hay diferencias respecto del contacto que pueden llegar a tener las personas al aire libre y las que tienen contacto en una casa particular, como sucedió el pasado 9 de junio con la detención de 24 jóvenes que celebraban un cumpleaños en la localidad de Lanús.

"No es lo mismo estar en un ámbito abierto, porque si estás a dos o tres metros en la calle y con un tapaboca puesto, no hay peligro. Pero si no cumplís el distanciamiento y hay una gran aglomeración de gente sí hay riesgo, así como si te sentás en el cordón o no llevás tapaboca", señaló Piovano.

La realidad preocupa a los profesionales de la salud y Piovano enfatizó que las consecuencias de estas reuniones "las vamos a ver en unos días", en tanto que resaltó que veremos las consecuencias "cuando se muera la gente que amamos".