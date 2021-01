Carolina "Pampita" Ardohain disfruta de unas merecidas vacaciones en un destino paradisíaco de México junto a su marido, Roberto García Moritán, y sus tres hijos, Bautista, Beltrán y Benicio. Desde que llegó no dejó de compartir imágenes con sus seguidores, además de ir mostrando sus diferentes looks de verano. Sin embargo, una de las imágenes que eligió de espaldas al mar, con una pose muy sensual, despertó más sospechas acerca de su embarazo. Inclusive, uno de sus hijos, Beltrán, tomó una selfie y a través de sus anteojos espejados, los que están pendientes de las redes, destacaron un detalle: el reflejo de los lentes de sol deja traslucir la pancita de Carolina. Aunque ya aclaró tiempo atrás que no estaba en la dulce espera, veremos qué sucede en los próximos días mirando atentamente las postales de su increíble viaje a la Rivera Maya donde disfruta el sol, la arena y el mar.

Recordemos que en un audio que le envió al periodista Ángel De Brito a mediados de diciembre de 2020, la top model se refirió al tema: "La verdad es que como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar obviamente lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos. Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros", expresó.