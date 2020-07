Es archiconocida la fotografía en la cual se ve a un grupo de trabajadores y una grúa flotante 3G, sacando la estructura metálica que se hundió en las aguas del Riachuelo y dejó 56 víctimas fatales, pero esa imagen tiene algo muy particular que sólo los entendidos y "entrados en años" se permitieron explicar para que no hayan dudas. Respecto a esto, González Podestá sostuvo que "es un dato curioso, ya que el tranvía, cuando es sacado del Riachuelo, se ve que se lo hace cerca de un puente, pero lo cierto es que no es el Bosch, que es el lugar donde cayó. Uno ve la fotografía y se ve que el tranvía que sacan el muelle fue sacado más adelante, porque detrás del tranvía se puede visualizar el puente de Barracas, atrás las viejas patas de madera del Puente Ferrocarril entre Buenos Aires y Ensenada, el frigorífico La Negra y atrás pasa el ferrocarril sur donde está la estación, y recién detrás de eso, el puente Bosch".

El experto en tranvías agregó que "la grúa flotante que tenía que levantar al tranvía no podía pasar por todos esos lugares, porque había un puente de madera que no se abría, el del Ferrocarril sur no estaba en condiciones y hubo que ir con remolcadores, atarlo debajo del Riachuelo y traerlo arrastrando hasta este lado del puente Barracas, cuando recién ahí se lo sacó entero. Es decir, que hubo varias cuadras entre el lugar en que cayó y el cual fue remolcado".