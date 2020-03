A l club llegué con 56 años y me fui con 82". La frase le corresponde a Gustavo Alfaro, ex DT de Boca, quien se refirió a su traumático paso por el Xeneize. Además, expresó que "me faltaron el respeto como a ningún otro entrenador en la historia de la institución. Seguramente será porque no tengo periodistas amigos, porque nunca hice lobby para dirigir en ningún lado y tampoco en Boca. En algún diario publicaron cosas que no eran ciertas y mi familia sufrió mucho". Luego, agregó que "no sería justo que vaya al club a retirar la medalla que ganó el equipo en la Superliga, porque el título lo consiguieron los jugadores". En una entrevista que le dio a TyC Sports, Alfaro dejó otras consideraciones de relieve: "Daniel Angelici fue un muy buen presidente de Boca"; "este plantel tiene la capacidad suficiente como para ganar la Copa Libertador"; o "dirigir a Boca es como hacerlo todos los días con la selección argentina". Finalmente, se refirió a su relación con Carlos Tevez y a las críticas de ésta para con él, al manifestar que "la frase de Tevez diciendo que lo saqué a los dos partidos de haberle dicho que era el emblema y que por eso le falté el respeto, me desilusionó. Fue el jugador al que más respeté. Tengo los videos del entrenamiento previo a ese partido con River y se ven los equipos, él ya sabía que iba a ser suplente. Para mí, faltar el respeto es otra cosa. Es, por ejemplo, hacer pública una charla que tuvimos en confianza".