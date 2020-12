Un rato antes de que se conocieran los resultados de los exámenes toxicológicos que hicieron sobre el cuerpo de Maradona, su hija Gianinna había hecho un fuerte descargo en su cuenta de Twitter acusando a los médicos. "Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la loca desquiciada", escribió.

La hinchazón a la que se refiere la joven está relacionada con los trastornos cardíacos y de circulación que sufría su padre. Tanto ella como su hermana Dalma habían mantenido peleas con el último entorno del Diez al advertir que no estaba bien en los últimos meses.

"Tengo miles de charlas grabadas con Leopoldo y company. Porque el que avisa no traiciona. Yo se los avisé a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que pasó", disparó Gianinna. Ante la réplica de un seguidor, respondió: "No debía pasar otra persona a darle la medicación que no sea la enfermera, pero tenían miedo. Y fui yo. Me abrió la boca para que chequee que la había tomado. No tenés idea de lo que estás hablando".