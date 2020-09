Agresión atroz. Un peluquero violó la restricción perimetral, ingresó a la casa de su ex novia, le sacó el botón antipánico y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Con absoluta frialdad, limpió la sangre del departamento y se fue.

Daiana Carrizo, la denunciante, trabajaba en una peluquería con Fernando Javier Fernández en la zona de Parque Chas. Estuvo en pareja con él un tiempo, pero después de varios episodios de violencia decidió terminar la relación. Lo denunció en cuatro oportunidades, por lo que la Justicia decidió, a principios de septiembre, darle un botón antipánico y poner una consigna policial en la puerta de su casa.

Pero según el relato de la mujer, Fernández ingresó a la casa el sábado cerca de las cinco de la madrugada, cuando ella dormía. Lo hizo sin forzar las puertas porque el agresor seguía teniendo las llaves del departamento. Una vez adentro, le sacó el botón antipánico, la insultó y la golpeó hasta dejarla inconsciente. "Creyó dejarla muerta, limpió la sangre y se fue", escribió una de las amigas de la víctima en una publicación que difundió a través de las redes sociales.

"Sé que me va a matar porque me quiere ver muerta. Me dijo que adonde vaya, él me va a encontrar", aseguró la víctima.