S igue la ola de justicieros. Después de los dos jubilados, el de Quilmes y el de Mar del Plata, un presunto delincuente fue asesinado ayer de un balazo en el tórax en el barrio porteño de Barracas y por el crimen detuvieron a un carnicero, quien realizó un disparo de arma de fuego al intentar evitar que siete ladrones robaran en el comercio. Luego del hecho, unas veinte personas intentaron incendiar la carnicería y provocaron destrozos.

El hecho se registró alrededor de las 9 de la mañana en una carnicería ubicada en avenida General Iriarte al 3500, en dicho barrio de la ciudad de Buenos Aires, y en inmediaciones de la villa 21-24. Voceros policiales informaron que unas siete personas ingresaron al local con aparentes intenciones de robo, cuando dentro del comercio se encontraban el dueño y dos empleados. Ante esa situación, uno de los carniceros extrajo un arma de fuego que portaba y efectuó un disparo que impactó en uno de los presuntos asaltantes, lo que provocó la huida de los cómplices.

A las 9.35, vecinos de la manzana 18 del Barrio 21-24 llamaron al 911 para dar cuenta de un joven baleado en la vía pública, por lo que al lugar acudieron de inmediato efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), con jurisdicción en la zona. Al llegar, los uniformados observaron que un vecino subía a su auto particular al herido, al que luego trasladó por sus propios medios al Hospital Penna, de Parque Patricios, informaron fuentes policiales. Sin embargo, a los pocos minutos de ingresar al centro de salud, el joven -cuya identidad no trascendió- falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego en el tórax. En tanto, al enterarse de lo ocurrido, unas veinte personas se acercaron a la carnicería con intenciones de incendiar el local, y luego de generar destrozos fueron dispersados por personal de la PNA. A su vez, detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, que intervinieron en la causa por disposición de la fiscalía de instrucción en turno, lograron dar con el sospechoso de haber realizado el disparo, de 23 años y nacionalidad paraguaya, añadieron los informantes. El carnicero, cuya identidad no fue proporcionada, quedó detenido por el delito de "homicidio" a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48, a cargo de María Acosta.