E n los laboratorios del Equipo Argentino de Antropología Forenses (EAAF) en Núñez, y bajo custodia de la Policía Federal, están los restos humanos hallados el sábado en un canal de la localidad bonaerense de Villarino, en el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro. Los estudios forenses comenzarán el martes 25 de agosto para su identificación y la autopsia para conocer la causa de muerte. Cuatro expertos del EAAF viajaron especialmente a Bahía Blanca y de allí se trasladaron al sitio del hallazgo para hacer la recolección de los restos. El EAAF y el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron nombrados como peritos oficiales para analizar los restos encontrados en Villarino, por decisión de la jueza federal bahiense María Gabriela Marrón, luego de un pedido del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la pesquisa.

En un comunicado difundido por la fiscalía a través del sitio Fiscales.gob.ar, se informó que se solicitó que el procedimiento sea filmado, que se tomen placas fotográficas y que se autorice la extracción de muestras genéticas para luego remitirlas al Laboratorio de Genética Forense del EAAF y otra de iguales características para el CMF.

El proceso de identificación puede demorar al menos tres semanas, siempre y cuando las muestras que logren extraerse para la elaboración del ADN sean de buena calidad.

La reconocida médica forense Virginia Creimer, quien fue convocada por la querella para actuar como perito de parte, afirmó que espera que "no existan obstrucciones" en la causa y explicó que en la autopsia intentarán "establecer la causa de la muerte, cuál fue el tiempo transcurrido desde la muerte hasta el presente e identificar el cadáver, eso preliminarmente, y si fue una muerte natural, accidental o un homicidio". Cristina Castro, la madre del joven de 22 años, fue sometida a una extracción de sangre para elaborar su patrón genético, y cotejarlo con el ADN de los restos hallados. La mamá de Facundo reiteró que está convencida de que los restos pertenecen a su hijo, que cree que tanto el cuerpo como la zapatilla hallada a 30 metros fueron "plantados" por la policía bonaerense y contó que el presidente Alberto Fernández le dijo que, si confirma que se trata de su hijo, el caso "no va a quedar impune". Sobre la policía de la provincia, afirmó: "Ellos hicieron algo malo y tienen que pagar por lo que hicieron, y no por tener un uniforme les da derecho sobre la vida de nadie".

Por su parte, el ministro de Seguridad Sergio Berni dijo que "más tarde o más temprano saldrá a la luz qué fue lo que pasó" con Facundo, afirmó ser "muy respetuoso del dolor de la madre" del joven y sostuvo que "tiene todo su derecho a pensar lo peor".