L a Iglesia italiana manifestó ayer su "preocupación" por una propuesta del oficialismo para endurecer penas a la homofobia, ya que consideró que "la norma podría terminar sancionando a quien expresa una legítima opinión" sobre la composición de las familias. En abril, la Iglesia italiana ya había criticado al gobierno por retardar la apertura de las Iglesias para la celebración de misas, en medio de las medidas de restricción tomadas para frenar la difusión del coronavirus.

"Una posible introducción de nuevas reglas incriminatorias correría el riesgo de abrirse a la deriva liberticida, de modo que, en lugar de sancionar la discriminación, terminaría golpeando la expresión de una opinión legítima, como lo enseña la experiencia de los sistemas legales de otros países dentro de los cuales reglas similares ya se han introducido", manifestó la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) en un comunicado.

La reacción de la influyente Iglesia local se da luego de que cinco diputados del oficialismo presentaron un proyecto para modificar los artículos 604-bis y 604-ter del Código Penal para endurecer las penas en temas de violencia o discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, detalló el diario La Stampa.

Según la CEI, "si se somete a un proceso penal a aquellos que creen que la familia requiere que un padre y una madre sean tales, y no la duplicación de la misma figura, significaría introducir un delito de opinión".

"Esto efectivamente limita la libertad personal, las opciones educativas, la forma de pensar y ser, el ejercicio de la crítica y la disidencia", agregaron los obispos italianos en el documento titulado "No a toda discriminación" publicado en su sitio web.

Apenas divulgado el comunicado, la diputada oficialista del Movimiento Cinco Estrellas Francesca Businarolo aseveró que "afirmar, como hacen los obispos, que ya existen normas adecuadas para luchar contra este fenómeno significa no querer darse cuenta de una dura realidad de discriminación hacia la que sentimos la responsabilidad política y ética de intervenir".

Desde el Partido Democrático, el también diputado oficialista Alessandro Zan planteó que "sorprenden las críticas de la CEI a la ley contra la transhomofobia, ya que el texto definitivo aún no fue presentado y lo estamos trabajando".

Según Zan, con el nuevo proyecto "el delito de propaganda de ideas no se extenderá a la orientación sexual y la identidad de género, como lo prevé actualmente el arte. 604 bis del código penal por odio étnico y racial", por lo que "no hay limitación en la libertad de expresión o censura o mordaza como he escuchado estos días".