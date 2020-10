E l 7 de julio de 2016 no fue un día más en la vida de Lucrecia Carabajal. Aquella tarde la ex jocketa, actualmente entrenadora, estableció en San Isidro el récord de carreras ganadas (612) entre sus congéneres montando a Stay Here; superando así la marca que ostentaba la inolvidable Marina Lezcano en el turf argentino.

Seis días después, la Amazona sumó una nueva victoria en el hipódromo norteño, la cual iba a ser la última de su carrera, ya que dos días después Lucre se enteró de que estaba embarazada de su bella hija Nina, motivo suficiente para anunciar su retiro.

En un mano a mano exclusivo con "Crónica", Lucrecia recordó cómo vivió el momento en el cual se enteró de que estaba encinta y cómo tomó la decisión de abandonar las pistas para dedicarse a la crianza de su bebé.

"Recuerdo que gané la carrera para pasar a Marina en San Isidro un jueves y el miércoles siguiente corrí la última de mi vida, porque dos días después me hice un test de embarazo y me dio positivo, así que ya no pude cumplir con ningún otro compromiso. Las dos últimas carreras las gané estando embarazada, sin saberlo, claro. Cuando lo supe, no me subí más", explicó.

"Siempre dije que por lo único que iba a dejar de correr era para ser mamá, era el paso siguiente", resaltó.

Lucre también rememoró cómo vivió el día que supo que había quedado embarazada de Nina: "Me enteré de que estaba embarazada cuando me hice dos test después de mi última carrera. Uno a la mañana y otro a la tarde. Me dijeron que no me los siga haciendo, porque ya estaba prácticamente confirmado. A partir de ahí una amiga me recomendó a su obstetra. Lo llamo para sacar turno y me lo dan recién para dentro de dos meses. Pero como nuestra profesión es de alto riesgo no podía estar tanto tiempo sin saber si estaba o no embarazada, el obstetra entendió mi situación y a los dos días fui y me hice todos los estudios que confirmaron que sí estaba embarazada", recordó.

Antes de tomar la decisión de terminar con su carrera de jocketa, Lucrecia estaba decidida en romperle el récord a Marina Lezcano. "Mi objetivo principal era poderle romper la marca de carreras ganadas a Marina. Incluso, recuerdo que tuve una rodada fuerte en un año que para mí había arrancado espectacular. Aquella vez corrí un caballo que ni siquiera era para mí. Lo trabajé yo y lo corrí. Y con ese caballo fue que tuve la rodada y me fracturé la rodilla", lamentó.

De todos modos, la Amazona se recuperó y volvió a las pistas con más hambre de gloria que nunca. "Antes de esa rodada me faltaban muy pocas carreras para romperle el récord a Marina, era mi objetivo. Y cuando me dijeron que todo lo que tenía era curable, mi mente estaba puesta en recuperarme. Estuve una semana en terapia intensiva, otra semana en terapia común y empecé a hacer rehabilitación. A los dos meses ya empecé a montar de nuevo. Y el 1º de mayo gané reprisando con Thabor, un caballo que después lo terminé cuidando", destacó.

Mientras se mantiene concentrada cuidando a su hija, Lucrecia sabe que hay objetivos que le restan por concretar: "Siempre hay sueños que uno tiene para cumplir y nunca los logra. Yo siempre digo que hay una ley de atracción: vos atraés lo que pensás. Y si trabajás para eso, te tiene que llegar. Por ejemplo, yo siempre soñé con ganar un Pellegrini. Y lo gané. Pero el tema es que nunca especifiqué en dónde: gané el Pellegrini de Gualeguay. Tengo la copa y todo. Pasa que al Universo nunca le aclaré dónde tenía que ganarlo, no me puedo quejar (risas)".