La jueza federal María Romilda Servini volvió a rechazar un planteo formulado por la defensa del ex presidente Mauricio Macri en contra de la orden con la que la magistrada dispuso el entrecruzamiento de llamadas del ex mandatario con distintos ex funcionarios y miembros de su entorno político, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas presiones contra los directivos del Grupo Indalo.

Servini dijo que "las expresiones y descalificativos vertidos por el Dr. Pablo Jorge Lanusse no pueden pasar inadvertidos porque agravian la Magistratura", más allá de que "uno pueda coincidir o no con las decisiones adoptadas en los procesos judiciales", porque para eso "tiene acceso a las herramientas procesales".

La presentación de la defensa de Macri era una apelación contra la decisión de la jueza de ordenar reanudar el entrecruzamiento de llamadas del ex presidente y personas de su entorno, entre enero de 2016 y agosto de 2019, tras considerar que aún no está firme el fallo de la Cámara Federal porteña que le indicó acotar el alcance de la medida.

Al responder el planteo, la jueza Servini sostuvo que en su decisión no existe ninguna situación de "desobediencia".