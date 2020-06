P oco a poco, y por la prolongación de la cuarentena, hay juicios orales que se terminaron de manera virtual o remota, que ya habían comenzado y se vieron interrumpidos por el aislamiento obligatorio, como el del crimen de Anahí Benítez. Otros se hicieron de manera remota desde el inicio, como el de un hombre de 40 años acusado de la distribución de 28 archivos de video de explotación y abuso sexual infantil y su tenencia con fines de distribución o comercialización, con una pena de 4 años de prisión.

En este último caso, Daniela Dupuy, fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), llevó adelante la investigación y solicitó a la jueza Lorena Tula del Moral no posponer el juicio por la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus (Covid-19) y le propuso que fuese realizado de manera virtual. La magistrada y su equipo de colaboradores trabajaron desde sus domicilios particulares, al igual que el asesor tutelar. En tanto, la fiscal participó desde su despacho en el Ministerio Público Fiscal. Los tres testigos declararon desde sus domicilios, mientras que el imputado y su abogado defensor participaron desde la Sala de Audiencias del Edificio Judicial.

Es que, en lo que va del confinamiento preventivo y a partir del decreto que habilitó la feria extraordinaria, el Poder Judicial lleva celebradas más de 500 audiencias virtuales a través de distintas plataformas, intentando superar escollos procesales y de recursos tecnológicos para adaptarse a los límites que impone la pandemia. En este sentido, las transmisiones deben ser seguras y al respecto se están evaluando las plataformas Jitsi, Zoom y Policom, y en algunos juzgados están probando con Skype e incluso con las videollamadas de WhatsApp.

En el caso -como en el de Anahí- de que el imputado se halle detenido, este debe seguir el juicio por videoconferencia desde el penal, porque no están autorizadas las salidas. Para comunicarse con su defensor se le permite hacerlo por WhatsApp para mantener la privacidad.

"Pierde algo fundamental, que es la inmediatez, percibir las reacciones de los testigos cuando están declarando, por ejemplo. Las plataformas virtuales pierden la inmediatez. En mi caso, además, creo que son de dudosa constitucionalidad, que hay mucho por discutir todavía", dice a "Crónica" el abogado José Luis Ferrari.

"Es muy difícil la entrevista con tu asistido, asesorarlo ante preguntas, también es difícil que te asesore a vos, por ahí te manda un mensaje y no llega en el momento en que el testigo está declarando. El juicio oral es dinámico, no es escrito, no es a distancia, lo veo muy difícil", sostiene el abogado Martín Cerolini.

Otro de los cuestionamientos es sobre los testigos y cómo certificar quien dice ser.

La solución sólo puede darse con recursos tecnológicos como salas privadas virtuales para que interactúen los abogados con los imputados. En el caso de los testigos, haciendo que exhiban el documento a la cámara es una de las formas que establecen los jueces.

"Hoy estamos realizando indagatorias, juicios. Depende de la voluntad de las partes, pero es posible llevarlas adelante. A los abogados les conviene que los tiempos corran para las prescripciones", dice a "Crónica" un fiscal federal, que no cree que se pierda la inmediatez y hasta puede permitir que los testigos declaren más tranquilos.

Mientras los plazos se extienden, los profesionales técnicos e informáticos evalúan que a fin de junio podrían lograr satisfacer todas las demandas, y entonces la Justicia también podrá encontrar su nueva normalidad.