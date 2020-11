El presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), Víctor Fera, cuestionó ayer los aumentos de precios de algunas empresas productoras de alimentos y afirmó que la puesta en marcha de la Ley de Góndolas, pendiente de reglamentación, podría "terminar con el abuso".

"No tengo dudas de que la Ley de Góndolas va a bajar los precios; le pondría coto a un montón de cosas, se terminaría la especulación, porque hay empresas que pueden vender más barato pero no están en las góndolas", dijo Fera en diálogo con Radio 10.

Dio un ejemplo: "Los argentinos consumimos de aceite el 5% de lo que producimos y hubo una suba de 50% en los precios internacionales. Con la suba de 50% a nivel internacional, ¿no podemos subsidiar un poquito el 5% ese? ¿Los actores no se dan cuenta lo que pasa en el mundo, la pandemia que hay?".

El dirigente afirmó que "la Ley de Góndolas termina con el abuso, que muchas veces hace a la inflación, pero la inflación también la hace la devaluación".

Señaló que esta ley "no le gusta a la Copal, no les gusta a las grandes cadenas de supermercados, eso es vox pópuli", y observó que "al haber Precios Cuidados y Máximos y congelados, ya no podría coordinar esto porque serían muchas cosas juntas".

"Saliendo de Precios Máximos (la Ley de Góndolas) se va a implementar rápidamente y va a empezar a funcionar; no es lo mismo que haya precios congelados con un solo proveedor o precios libres con cinco proveedores", remarcó.