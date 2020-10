Ayer por la tarde, y organizada por Amnistía Internacional Argentina, se realizó una conferencia de prensa vía Zoom donde se analizó el informe final de la autopsia. De ella participaron, entre otros, la madre de Facundo Astudillo Castro, los abogados y la perito de la familia del joven.

Cristina Castro, la madre del muchacho, aseguró que "Facundo no se suicidó, Facundo no tuvo un accidente, a Facundo lo mató la policía bonaerense. Nosotros nos manejamos con pruebas y estamos muy cerca de la verdad". "Me llama mucho la atención cómo la odontóloga que participó de la autopsia se desdijo. No hay que confiar en nadie, porque las órdenes vienen de arriba", puntualizó. La madre de Facundo manifestó, también, que "yo no hago política, pero sé quiénes son los responsables políticos: el intendente de Villarino, el gobernador de la provincia y el Presidente. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Es a quienes yo fui a pedir explicaciones". "Pido tiempo y respeto. No voy a parar", cerró Cristina.

Un rato antes, le dijo a la prensa que "la muerte de Facu ha sido una muerte violenta por asfixia por sumersión, lo han ahogado. La muerte violenta y el fenómeno del ‘diente rosa’ dice que ha tenido intervención de terceros, que no ha sido por su propia cuenta, nadie se ahoga a sí mismo de esa forma, violenta". Y volvió con sus críticas: "Creo que lo están bancando a (el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio) Berni con esto. La data de muerte nos da justo el 8 de mayo. Lo han ahogado en ese lugar, ha muerto en ese lugar, no han sabido explicar por qué estaba el cuerpo desnudo, por qué la ropa que llevaba mi hijo ese día estaba adentro de la mochila, son muchas cosas que no han sabido explicar".

"Siempre lo dije, tengo la certeza de a que a mi hijo lo mataron y lo mató la policía, lo voy a seguir sosteniendo. Y si tengo que pedir una nueva autopsia lo voy a hacer", manifestó Cristina.