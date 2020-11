D omingo 22 de junio de 1986. Cuartos de final del Mundial. Estadio Azteca. Inglaterra, el rival. No era un partido más. La guerra de Malvinas de 1982 aún estaba vigente entre la gente y tener enfrente a los ingleses era como tener al peor enemigo. Pero era un partido de fútbol, más allá de todo el entorno.

Ya pasaron 34 años y esas imágenes son inolvidables. Diego Maradona marcó los dos goles del Seleccionado de Carlos Bilardo (Lineker descontó), pero de esos dos goles del Diez nadie se olvidará, aunque pasen los años, las décadas, los siglos y las generaciones. No hay padre que no le cuente a su hijo lo que significaron esos goles; no hay hincha que no recuerde dónde estaba en ese momento mirando el partido; nadie se olvidará con quién se abrazó...

"Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?". Es imposible no recordar el gol de Diego sin el relato de Víctor Hugo Morales, que trascendió fronteras y al que se le realizó la traducción a muchos idiomas. El mejor gol de la historia de los mundiales, desde el "pase" del Negro Enrique y con Diego eludiendo a cuanto inglés se le cruzó en el camino, para dejar "despatarrado" al arquero Peter Shilton y salir gritando el gol, quedando con el público de Inglaterra muy cerca en las tribunas. Pero antes...

Antes hubo otra historia, la de "la Mano de Dios", Con el partido 0-0, Diego fue a buscar una pelota aérea con Shilton, anticipó al arquero y... gol. ¿Gol? Sí. ¿Cómo hizo Maradona para llegar tan alto? Los futbolistas ingleses pedían mano, Diego sale revoleando el puño como diciendo "con este lo hice", pero era una época en la que no había VAR. Ninguna de las cámaras de TV mostró esa mano. Tiempo después comenzaron a aparecer algunas fotos, más de una de ellas, trucada... "Cuando vi que la pelota entró y el línea corría, pensé ‘vamos, vengan a abrazarme’, a mis compañeros", admitió tiempo después.

La obra ya estaba consumada. Argentina le ganaba a Inglaterra. Para muchos, Diego Maradona había sido un "vengador", por todos los chicos que habían muerto en la guerra cuatro años antes. "No sé si hicimos justicia, pero les hicimos mucho bien a las madres argentinas que perdieron a sus hijos", dijo Diego. Imágenes que nunca olvidaremos.