E n una época en la que el coronavirus provocó el parate de varias actividades en el país, con su consecuente déficit económico, Ricardo Caruso Lombardi manifestó ayer su preocupación porque "la mayoría de los técnicos no tiene un mango ni obra social". Ante este problema, el entrenador de Belgrano (Córdoba) reclamó "un bono de 10.000 pesos" para sus colegas más vulnerables, al tiempo que exigió la urgente intervención de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Caruso Lombardi puntualizó que la mayoría de los técnicos que trabajan en la Argentina "están en negro, son monotributistas. Y te hablo de equipos grandes, imaginate lo que pasa desde la B para abajo: regionales, ligas, federales; los técnicos me llaman desesperados. ¿Por qué no hacen un bono de 10.000 pesos, como hicieron con los planes, para los técnicos sin trabajo o los que están trabajando y están muertos de hambre? Un técnico de liga gana 5.000 o 7.000 pesos. No pueden vivir así, hay que ayudarlos".

Frente a esta situación de desamparo, Caruso Lombardi advirtió que en ATFA, el gremio conducido por Victorio Cocco desde 2000, "hace 30 años que no se vota" con un padrón que incluya a "todos los entrenadores recibidos". Por esa razón, pidió ayuda al gobierno nacional para que, una vez superado el Covid-19, se habilite a todos los técnicos y se elija un nuevo secretario general.

"Lo que más me preocupa es la obra social, los entrenadores no tienen un mango y no tienen obra social. Que alguna vez piensen en nosotros. Somos bastante importantes en el fútbol. No se habla mucho de esto porque conviene. Porque si no, tienen que blanquear a todos los técnicos. La cuestión de salud es lo que más me preocupa. Ojalá el gobierno nos ayude. Que podamos hacer una votación justa. Lo demás va y viene, la salud no", finalizó.