Al menos la mitad de las personas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) indicaron que "vivirían en un lugar con mejor calidad de vida" y "se mudarían", a consecuencia de los altos costos que sufren por afrontar gastos como "el alquiler, la educación privada y las prepagas", según un relevamiento del Observatorio Gente en Movimiento, coordinado por la diputada Gisella Marziotta.

La legisladora se refirió a la situación de la educación estatal, la cual "se podría ver desbordada si no se plantean políticas urgentes que atiendan a una nueva demanda de vacantes", ya que en el relevamiento se indicó que "el 50% de las familias con hijos en colegios privados considera que no está en condiciones de pagar la próxima cuota de la institución educativa". En este sentido, el informe arrojó que "un 31% de las familias con hijos en colegios de gestión privada" planea, de no variar su situación, cambiarlos a una escuela pública, lo que implicaría una demanda de 9.000 nuevas vacantes en los colegios estatales en comparación con los datos del pasado mes de junio y un total de 93.310 vacantes si se sumaran todos los pedidos.

Un panorama similar se vislumbra en el sistema de salud, ya que el 49% de los porteños que tienen una cobertura de salud privada, sea obra social o prepaga, está considerando dejar su cobertura actual y pasar a ser usuario de la salud pública. Al respecto, Marziotta señaló que en la actualidad "tan sólo el 18,7%" de los porteños "se atiende en establecimientos públicos", por lo cual se registrarían "936.000 nuevos usuarios en el sistema de salud público". Esto generaría "un aumento del 173% de la demanda actual", lo que generaría un gran desafío en materia de atención para el sector público sanitario, frente a un "32% de porteños" que no podría pagar su próxima cuota de cobertura.

Por su parte, el informe indicó que "el 60% de los inquilinos" no está en condiciones de pagar el próximo alquiler, un porcentaje que representa aproximadamente "216.000 hogares y 576.000 porteños" que se encuentran bajo esta difícil situación.