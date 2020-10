En 2019 la ex mujer de Fabio "La Mole" Moli, Marta "La Negra" Galiano, había recurrido a la Justicia para revelar que el ex boxeador la golpeaba, y en aquel momento el escándalo cubrió al deportista, que este sábado volvió a verse las caras con él, también a partir de una denuncia por violencia contra el hijo y el sobrino del boxeador cordobés.

Fue Alejandra Viviana Pereyra, directora de una radio en Villa Del Rosario, quien presentó la denuncia por irrupción a su propiedad y amenazas. Años atrás, esta misma periodista había ayudado a la Negra cuando lo denunció por violencia de género.

"Veníamos con mi esposo en la camioneta, vemos que se acercan dos personas en moto y le pegan una trompada al vidrio de la ventana derecha", comenzó contando la denunciante a la prensa, y además sumó: "Mi marido frena y yo me lastimé un poco la cabeza. Después de lo sucedido, los vecinos nos preguntaban quiénes eran. Nos enteramos que uno era el sobrino de La Mole y el otro, el hijo. Entonces fui hacer la denuncia, como corresponde. El sobrino, después de romper el vidrio de la camioneta, fue a su casa a buscar unos palos y pasaba por mi casa".

Tras la denuncia pública, el ex integrante de "Bailando por un sueño" explicó sobre el episodio en el que su ex pareja pidió ayuda a la periodista porque sufría violencia de su parte: "Con ‘La Negra’ estoy muy bien, aunque no convivimos. Estamos a 50 metros de distancia. Fue una discusión hace año y medio. Cuando salió esta señora a hablar yo estaba tomando mate con ella".

Además, Moli confirmó que luego de que Pereyra realizara la denuncia por agresiones contra su hijo y sobrino, él mismo fue hasta su casa -algo que había contado la víctima-, aunque, según esgrimió, no tenía intención de amenazarla: "Yo fui a la casa de ella y lo único que le dije es que no me nombrara más si tuvo un problema con mi sobrino o con quien sea", concluyó, a contramano de lo manifestado por la víctima.

Según la periodista, lejos de tener los ánimos en calma, el cordobés entró virulentamente a su propiedad y los habría vuelto a amenazar. "La policía le pidió varias veces que se retirara, pero no sólo no escuchaba, sino que siguió con las barbaridades que me dijo", explicó Pereyra, que consideró ese hecho como violación de domicilio.