La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que es posible que haya una segunda ola de infecciones de coronavirus y aseguró que el riesgo es mayor a medida que los países levantan las restricciones de circulación.

"Si no frenamos los rebrotes, una segunda ola puede suceder y puede llegar a ser muy devastadora", alertó Hans Kluge, director regional del organismo para Europa, quien agregó que "actualmente, las cosas no están mejor que hace un año" y recordó que aún el mundo "no tiene ni la vacuna ni un tratamiento contra el Covid-19".

Por otra parte, días después de que la OMS suspendiera los ensayos con hidroxicloroquina por no tener seguridad sobre sus efectos, ahora cambió de opinión y anunció que reanudará su uso, ya que "no hay razón" para modificar los la manera en que se realizan las pruebas.

"Sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, el grupo ejecutivo comunicará a los principales investigadores que pueden reanudar los ensayos con hidroxicloroquina", sostuvo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.