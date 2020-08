D esde nuestras diferencias, construimos . No es el lema de Juntos por el Cambio, pero los referentes del espacio lo repiten cual dogma. Y un Zoom encabezado por Mauricio Macri dejó entrever eso. Del encuentro virtual salieron nuevas críticas a la reforma judicial debatida en el Senado. Sin hablar de candidaturas, María Eugenia Vidal vuelve a articular el armado bonaerense. Horacio Rodríguez Larreta, con la cabeza en el Covid-19.

Referentes de la Unión Cívica Radical, del PRO y de la Coalición Cívica volvieron a compartir una (virtual) mesa. La misma se repetirá cada lunes, aunque la presencia de Mauricio Macri en todas se puso entre signos de pregunta. Los encuentros son otra herramienta para buscar una baja al nivel de fuerte discusión pública entre sus integrantes.

La reaparición del ex presidente -hoy en Francia junto a su familia- se dio en tiempos de un rumor al menos polémico: su candidatura a senador por Córdoba en el 2021. La provincia renueva sus tres bancas. Al momento, nada oficial.

El encuentro hizo principal hincapié en la reforma judicial que impulsa la ministra Marcela Losardo y que, con una viable aprobación en el Senado, el oficialismo teje puentes en la Cámara Baja. Allí es importante el rol de Juan Schiaretti. Un total de 11 legisladores responden al gobernador cordobés.

Sin buscar arriesgarse, la oposición necesita tiempo, por lo que anunciaron que no permitirán la continuidad de las sesiones virtuales en Diputados si no hay un consenso cerrado sobre los temas. "No se puede tratar el proyecto ahora. No es prioridad", le dijeron a crónica.com.ar desde Juntos por el Cambio. El objetivo que tienen es tratar de discutirlo cuando pase la pandemia o aparezca una vacuna.

Se está trabajando codo a codo en todo lo relacionado a reforma de la Justicia y/o posible ampliación de la Corte , dijeron voceros del encuentro. Eso y el intento de remoción del procurador" Eduardo Casal ( La ley me asignó una función y la voy a cumplir , dijo días atrás), entre los debates de la oposición.

Tras la reunión, un escrito apuntó sobre la necesidad que los proyectos legislativos lleven el acuerdo de todos . Esto contó con el aval de los presentes: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin Moro, Juan Manuel López, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Martín Lousteau y Luis Naidenoff.

Vidal articula en provincia

No está apareciendo en los medios masivos, pero sí está trabajando intensamente en toda la provincia , le dijo a Crónica Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación. En el territorio bonaerense fue ladero de la ex gobernadora, y hoy el diálogo con ella sigue siendo fluido. Va a seguir articulando un proyecto en la provincia. Es la referente , agregó.

Finocchiaro -quien desde el 2015 al 2017 fue ministro de Educación en Buenos Aires- es parte de un proceso colectivo. Me gusta que surjan nuevos liderazgos para que fortalezcan los proyectos . De ahí el nombre de Jorge Macri para el 2023, quien ya definió que irá por la gobernación.

La oposición, con una variada agenda, navega en las plataformas virtuales para construir la etapa que viene. Que nos encuentre fortalecidos, unidos, reflexionando el pasado para no repetir y desde allí construir , reconoció Finocchiaro, candidato a intendente en La Matanza en el 2019.