E l presidente Alberto Fernández reconoció ayer que, en su gestión, "todas las prioridades se han visto alteradas" por la pandemia del coronavirus y destacó que durante el desarrollo del aislamiento social se fueron descubriendo situaciones como cuando se lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se pensó que iba a ser para "dos o tres millones" de personas que no estaban registrados en la economía y "ahora son nueve millones".

"Son personas que no estaban registradas por el Estado, gente que estaba totalmente fuera del sistema", graficó Fernández, en una entrevista con 11 periodistas de todo el país de Radio Nacional, que fue retransmitida por la Televisión Pública. Asimismo, remarcó que en su agenda no sólo está la pandemia del coronavirus y reafirmó que en los "próximos días" enviará al Congreso el proyecto para "reformar la Justicia con todos sus fueros". Consultado sobre cómo será la economía post pandemia, analizó que "básicamente será movilizada por el Estado".

"Básicamente será así porque parte del incentivo va a estar dado por la obra pública", puntualizó el jefe de Estado y anticipó que "busca la construcción de viviendas en todo el país", aunque añadió que "no vamos a depender de lo que el Estado haga sino que estamos trabajando en créditos blancos para la actividad privada".

Al ser consultado sobre el Mercosur, Fernández afirmó que "sigue siendo nuestra casa" y consideró que "profundizar" ese bloque regional que Argentina integra con Brasil, Uruguay y Paraguay "es central", aunque deslizó que "alguno de los países no está haciendo lo mismo y yo tomo cierta distancia".

En otro orden, el Presidente apuntó que la Argentina no va a ceder ni claudicar" en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y dijo además que no se va a tener "buenos modales" con el Reino Unido, sino que se continuará "exigiendo lo que corresponde" y que la reivindicación será una "demanda constante sobre la base de que no vamos a ceder".

Espionaje ilegal

Por otro lado, en referencia a las denuncias sobre actividades de espionaje ilegal sobre políticos, empresarios y periodistas realizadas durante la gestión de Cambiemos, el jefe de Estado aseveró: "Me da mucha vergüenza vivir en un país donde ocurran esas cosas, no cabe en mi cabeza que el Estado nos esté espiando; a un opositor, un periodista, un empresario, es algo que lo único que hace es irritarme".

"A mí me asquea, definitivamente me da asco; lo único que les prometo a los argentinos es que hoy no hay argentino espiado desde el Estado, y que si yo alguna vez encontrara a alguien haciendo una cosa semejante el primero en someterlo al debate público sería yo, porque definitivamente no lo permitiré", advirtió.

En la misma dirección, evaluó que esa práctica es "absolutamente antagónica con el Estado de derecho" y puso de relieve que "usar los servicios de inteligencia del Estado para conocer la intimidad de los ciudadanos" es parte de las "expresiones más totalitarias de los regímenes comunistas". Agregó que esa actitud "está en contradicción con la calidad republicana que muchos de ellos dijeron querer preservar" y señaló que su postura es "dejar que la Justicia actúe y que resuelva" y adelantó que "no" abrirá "juicio sobre los responsables".

Con respecto a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Fernández anunció que mandó el pliego para que la actual interventora, Cristina Caamaño, sea la nueva directora del organismo y dijo que reorientará el funcionamiento del organismo para "trabajar profundamente para preservar los intereses del país frente a otros riesgos y trabajar para una mejor Justicia en todas las instancias".

En cuanto al proyecto de ley de aborto, que estuvo a punto de mandar al Congreso cuando se declaró la pandemia por Covid-19, en marzo, el Presidente aclaró que "está pendiente" pero que "no" lo ha "dejado de lado porque es algo importante resolver".