Tras casi ocho meses de salir de la "vida normal", Sonia Concina fue consultada al respecto de cómo pudieron sobrellevar la situación, y argumentó que "fue duro porque a nosotros nos dejaron de ir voluntarios, se dejaron de recibir donaciones porque la gente, al estar aislada, ya no salía de su casa; entonces, nos ha costado mucho remontar este tiempo, el personal se encuentra bastante cansado. Tuvimos que cambiar horarios para que no hubiera tanto movimiento de gente, se hicieron jornadas más largas del personal, los operadores que cuidan a los niños trabajaban todo el día, hacían menos días pero trabajaban jornadas completas para que no haya tanto recambio de gente. También sufrimos lo de las personas de riesgo o mayores de 60 años, ya que tuvimos que contratar gente aparte para que los reemplazara, así que ha sido duro. En el caso de los niños, gracias a dios, tuvimos suerte, porque tenemos dos casas grandes y tenemos bastante patio y jardín, y tuvimos lugar para que jueguen; sé de otros hogares que, lamentablemente, no tienen estos espacios y ha sido mucho más duro. Nosotros, gracias a dios, en ese aspecto, seguimos adelante".