Mucho se habla sobre el cambio de nombre del Día de la Raza al de Diversidad Cultural y ciertas polémicas que lo rodean. Con relación a esto, el historiador dio su opinión. "Se cambió porque se cambió y no sé quién se puede sentir ofendido por esto, raza es un término como cualquier otro, racismo podríamos decir que tiene algún tipo de connotación, pero raza es un término que está en el diccionario, no es una mala palabra, no es prohibida ni tiene connotación", sostuvo.

Luego, agregó: "Vamos a los hechos, que somos americanos, somos mestizos, somos mezcla de españoles con indígenas de acá. Argentina es un caso particular, porque tomó mucha inmigración europea entre los siglos XIX y XX. En Bolivia, Perú, México o Colombia vamos a ver la cantidad de personas con rasgos indígenas que hay. Esto de la leyenda negra contra España, de que se mataron a los indios y se hizo genocidio es mentira, España nunca hizo eso ni hubo un plan sistemático, al contrario, los reyes católicos se preocupaban de sus súbditos, los habitantes de las indias son tan súbditos como los de España, tienen los mismos derechos y siempre se opuso a que se los esclavizara".

El historiador agregó: "Nuestra historia está llena de españoles que se casaron con criollas, la mayoría de nuestros ancestros eran de casamiento de españoles y criollas, por eso llama la atención que se reivindica a los indígenas, que ya están reivindicados, somos una nación netamente llena de mestizos, América es mestiza, entonces, por qué vamos a reivindicar a nuestra madre inca y vamos a despotricar contra nuestro padre hispano, somos frutos de los dos y gracias a esta conquista, gesta y visión de la reina Isabel hoy hablamos todos castellano y vamos a distintos países del continente hablando el mismo idioma".