La presidenta de facto saliente Jeanine Áñez no se presentó a la asunción de Arce ayer y, según explicó a través de su cuenta de Twitter, partió este fin de semana a la región de boliviana de Beni, de donde es oriunda.

"Aquí me quedo, a seguir aportando desde el lugar que me toque, tengo causas, defenderé los bonos y la democracia", sostuvo la ex mandataria, quien aseguró el pasado viernes que dejó "una democracia bien cimentada".

Por su parte, la oposición legislativa en Bolivia se retiró ayer del recinto antes del discurso inaugural como presidente de Luis Arce, en protesta por la última modificación que aprobó el Parlamento de ese país, que permitiría aprobar leyes con una menor cantidad de votos.

Con pancartas que decían "2/3 es democracia", los legisladores de la coalición opositora Comunidad Ciudadana, encabezada por el ex candidato presidencial en las últimas elecciones Carlos Mesa, denunciaron que el MAS modificó "el reglamento de las dos cámaras" del congreso para aprobar "con menos de 2/3" los proyectos.