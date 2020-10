El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, ratificó ayer que la provincia no pedirá una nueva prórroga a la Justicia en relación al desalojo de los terrenos de Guernica, y aseguró que "ya fueron reubicadas el 80% de las familias". "No sé si llegan a 200 personas las que quedan en la toma y son los sectores más vinculados a las organizaciones políticas y a algunos sectores que tenían la expectativa de vender terrenos", aclaró sobre la decisión de no pedir más tiempo.

El predio, ubicado en el municipio de Presidente Perón, permanece ocupado desde julio último, mientras que el juez de garantías de La Plata, con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó el desalojo para mañana.

El funcionario sostuvo que el Ejecutivo provincial busca "salidas alternativas" al desalojo judicial, y resaltó que "hubo un censo el 18 y 19 de septiembre que registró un número muy alto de personas, pero después se comprobó que eso estaba bastante inflado". "Hay 570 familias que ya aceptaron y el gobierno está trabajando en el lugar hace un mes", sostuvo Larroque, quien mencionó que la gestión del gobernador Axel Kicillof "ya pidió dos prórrogas para evitar el desalojo original, en el marco de un plan de contingencia presentado al juez", añadió en declaraciones radiales.