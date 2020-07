El gobierno bonaerense deslizó que no tiene intención de frenar la apertura de actividades que comenzó el lunes 20 de julio y terminará este fin de semana.

Ayer, el jefe de Gabinete bonaerense destacó que se trabaja "muy bien" con la ciudad de Buenos Aires, ya que "sería un error" que cada jurisdicción tomara un camino distinto con la cuarentena, y sostuvo que "hay que esperar unos días" para tomar nuevas decisiones. Los funcionarios porteños señalan una y otra vez que no hay cifras que obliguen a frenar el proceso de reapertura comercial.

Las declaraciones de Carlos Bianco se dieron durante una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Salud Daniel Gollán sobre las actividades permitidas en cada fase de la cuarentena en que se encuentran los municipios de la provincia.

Por su parte, la ministra de gobierno aseguró en declaraciones radiales que "la ocupación de camas es del 63%" en el AMBA y eso "deja un margen de acción importante" antes de tomar una decisión restrictiva.

Ayer, Bianco y Gollán repasaron la situación en los municipios del conurbano y el interior provincial y pidieron a los intendentes no habilitar actividades que no coincidan con la fase en la que se encuentran. Sin mencionarlo, apuntaron especialmente al jefe comunal de La Plata, Julio Garro, y a otros del AMBA que, además de adelantar la reapertura de algunos comercios, también permitieron las salidas recreativas, algo expresamente rechazado por el gobierno provincial.

"No forcemos actividades, porque la pandemia no está controlada: los contagios suben a una tasa de 33% y no hay que llegar a saturar las camas ni los respiradores", dijo Bianco y pidió "cumplir las normas" a quienes "tienen responsabilidad de gestión".