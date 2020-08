L uego de una sesión que tuvo sus polémicas, el oficialismo logró, con 40 votos a favor y 26 en contra, la media sanción de la reforma judicial en el Senado y el proyecto comienza a debatirse en comisiones de Diputados la semana próxima.

Allí, la cosa será diferente. Al kirchnerismo le faltan hoy unos 12 votos para que la iniciativa se convierta en ley. Esas voluntades deberá buscarlas en los sectores peronistas no K, los denominados bloques federales, muchos de cuyos integrantes ya anticiparon su rechazo.

En tanto, desde Juntos por el Cambio denuncian que el oficialismo multiplicó dramáticamente la cantidad de cargos judiciales que creará la nueva ley en el fuero federal para negociar estos cargos a cambio de votos con los gobernadores.

Lo que está claro es que los tiempos de debate en Diputados serán más extensos. Desde lo formal, los bloques opositores también siguen insistiendo en que la cuestión se trate de manera presencial y en este punto deberá haber acuerdo, ya que el protocolo para sesionar de manera remota está vencido.

En términos políticos, las miradas pasan ahora de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del Senado, a Sergio Massa, hombre fuerte del oficialismo en Diputados.

El propio Massa se mostró confiado en que la reforma finalmente será ley al indicar que el oficialismo está dispuesto a "escuchar, a discutir y a modificar si hace falta. Tenemos que sacarnos todos los prejuicios y hacer todo el esfuerzo".

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau también se mostró optimista sobre el trámite en Diputados y señaló que el proyecto "no es el que se envió originalmente al Congreso" y calificó de "obstruccionista" a la oposición.

Mario Negri, titular del interbloque de Juntos por el Cambio, anticipó el rechazo: "En medio de la enorme crisis económica y de la peste, de la desocupación y de la inseguridad que va al galope, la sociedad sale igual a la calle porque sabe que está en juego la verdad".

El mendocino Luis Petri, de Juntos por el Cambio, denunció que "a último minuto se crearon 155 cargos judiciales más, que se suman a los 908 cargos que preveía el dictamen. ¡En 15 minutos este gobierno generó 155 nuevos puestos de trabajo!".

Desde el Interbloque Federal ya avisaron que no votarán la reforma tal como está planteada por carecer "de los acuerdos profundos" que se necesitarían.

Mientras la discusión continúa, la primera escala de la reforma judicial será el debate en comisiones, donde hay 49 entidades ya anotadas para hacer sus aportes.

La reforma llega con polémica en la oposición, pero también dentro del oficialismo, donde la propia Cristina declaró que este proyecto no sintetizaba toda la reforma que desde su sector político imaginan para el Poder Judicial.

De hecho, la reforma que debate el Congreso sólo abarca cambios en el fuero federal, en particular en Comodoro Py, mientras el oficialismo avanza en otros campos como el Consejo de la Magistratura (donde se revisa el traslado de jueces hecho durante el gobierno de Macri) o con la comisión de asesores del Presidente en materia judicial, que podría desembocar en cambios en la Corte Suprema.

Amenazas a Cristina

Mientras los legisladores estaban enfrascados en la discusión de la reforma de la Justicia, otro tema se coló en la agenda legislativa y política.

Surgió durante la sesión del jueves en el Senado, ya que mientras se realizaba la sesión, un periodista y ex candidato cordobés por el Partido Libertario, Eduardo Miguel Prestofelippo, publicó un tuit con amenazas contra Cristina.

"Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo", fue el texto del posteo por la red social, que mereció el repudio de gran parte de la clase política y diversas denuncias judiciales.

El ex presidente y senador Carlos Menem indicó que "la democracia exige tolerancia y respeto al disenso. No nos hagamos eco de los profetas del odio. Para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino".

El abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, aseguró por su parte que "todo tiene un límite y esto va a tener sus consecuencias. No puede ser gratis que te amenacen y lo hagan con tus hijos". Dalbón denunció el caso ante los tribunales que tramitan causas por ciberdelitos, a la vez que el Frente de Todos, a través de la diputada nacional Gabriela Estévez, también presentó otra denuncia ante la fiscalía de turno de la ciudad de Córdoba.