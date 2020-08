E l Senado debatirá hoy en sesión especial el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo para fortalecer el fuero federal penal de la ciudad de Buenos Aires y crear cámaras de apelaciones en las provincias, mientras desde las redes sociales se hizo una convocatoria a marchar hacia el Congreso para expresar la oposición a la iniciativa, actividad que comenzó ayer e incluía una vigilia en la plaza ubicada frente al Palacio Legislativo.

La sesión especial solicitada por los líderes del Frente de Todos, los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, fue convocada para las 14 mediante un Decreto Parlamentario firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de un proyecto para unificar fueros y ampliar la cantidad de tribunales que concentró el rechazo de la oposición, la cual se prepara para dar la discusión en el Senado -donde el oficialismo tiene mayoría para aprobar la media sanción- y tratar de frenar la iniciativa en Diputados.

No al vallado

En tanto, la vicepresidenta le solicitó ayer al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que retire el vallado que había instalado la ciudad en el perímetro del Congreso, frente a la protesta convocada por sectores opositores al gobierno nacional.

Según señalaron fuentes allegadas a la titular del Senado, Santilli, quien está a cargo de la cartera de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, aceptó el pedido de retirar el cerco instalado frente al Congreso, sobre la avenida Entre Ríos. La medida apuntaba a prevenir incidentes en el acampe convocado para ayer frente al palacio legislativo a través de las redes sociales, y sobre todo durante la manifestación que se realizará en simultáneo con el debate del Senado. Del lado del vicejefe de gobierno porteño informaron que el operativo se organizó de forma conjunta entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad.

La protesta fue convocada bajo el hastag #27A, con consignas como "No a la reforma judicial", "No a la impunidad" y "Cuidar la República", entre otras, mientras que se pidió a quienes asistieran a la vigilia llevar velas para encender durante la noche.

Volviendo al proyecto, la iniciativa original sufrió varios cambios propuestos por los senadores del Frente de Todos, ya que sus pares de Juntos por el Cambio y sus aliados del Interbloque Parlamentario Federal rechazaron de plano la iniciativa. De hecho, algunos de sus principales dirigentes volvieron a negarse enfáticamente a apoyar el proyecto.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por ejemplo, volvió a cuestionar la reforma judicial al considerar que "ya está agotada en sí misma y no se va a votar" cuando llegue a la Cámara de Diputados. En tanto, la ex gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que "no hay negociaciones ni acuerdos posibles" entre el oficialismo y la oposición" y reiteró que la posición de Juntos por el Cambio "sobre la reforma judicial es muy sólida" ya que "están en juego valores fundamentales que defendemos".