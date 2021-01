La presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora, dio positivo de Covid-19, por lo cual quedó en aislamiento, lo mismo que su esposo, el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, por ser contacto estrecho. A través de las redes sociales, Zamora informó: "A partir de esta tarde me encuentro aislado preventivamente por ser contacto estrecho de caso positivo de Covid. Mi esposa, Dra. Claudia de Zamora, a raíz de un hisopado de rutina (para viajar a Bs. As. por actividad oficial, y regresar cumpliendo el requisito del resultado previo antes de las 72 hs.) en el día de la fecha dio positivo a la presencia del virus. Por tal motivo nos encontramos aislados toda la familia, cumpliendo los protocolos establecidos, sin síntomas y en buen estado de salud. Me realizaré el análisis correspondiente, y comunico que seguiré trabajando en mi actividad oficial de manera virtual desde mi domicilio".