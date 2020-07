M ary Trump, sobrina del presidente de Estados Unidos y autora de un polémico libro sobre la vida del mandatario norteamericano y su familia, cree que su tío debería renunciar al cargo.

Así lo declaró en una entrevista exclusiva con la cadena estadounidense ABC, en la que habló de su libro "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (en español ‘Demasiado, pero nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo’).

El texto retrata a Donald Trump como un narcisista sin principios que adoptó el engaño como "modo de vida", tras quedar traumatizado por su padre. En un momento de la entrevista, el presentador de ABC News, George Stephanopoulos, le preguntó a la escritora qué le diría a su tío si pudiera verlo en el Salón Oval de la Casa Blanca. "Renuncia", respondió de forma tajante Mary Trump, quien dijo también que, después de haber sido "pervertido" por los "problemas" profundamente arraigados de la familia, "mi tío estaba destinado a convertirse en un hombre completamente incapaz de liderar este país, y es peligroso permitirle que lo haga".

Las nuevas declaraciones de Mary Trump se dan después de que un juez estatal le diera luz verde a la editorial Simon & Schuster para publicar el libro, que ya se vaticina será un best seller. Mary Trump había sido demandada por su tío Robert, quien presentó el caso como una violación a un acuerdo de confidencialidad pactado hace dos décadas en un conflicto de herencia, luego de que el patriarca de la familia, Fred Trump, falleciera a mediados de 1999, según reportó The Washington Post. El libro iba a ser lanzado oficialmente el 28 de junio, pero, tras atravesar estos problemas judiciales, acaba de ser publicado en Estados Unidos.

Sobre el presidente, Mary dijo: "Vi con mis propios ojos lo que significa centrarse en las cosas equivocadas, en destacar el mal hacer de la gente, el daño colateral que se puede originar". Y precisó: "Es muy llamativo que eso se siga produciendo a una escala tan grande".

El libro contiene declaraciones candentes que describen a Trump como un hombre impulsivo y hasta sociópata. "El ego de Donald es una cosa frágil que debe ser reafirmada en cada momento porque él sabe, en el fondo, que no es nada de lo que dice ser", escribió su sobrina.

Mary Trump, doctora en psicología clínica, es hija de Fred Trump Jr., quien fracasó en su intento de encargarse de los amplios negocios inmobiliarios del patriarca de la familia y acabó muriendo, con 42 años, de una enfermedad relacionada con el abuso del alcohol.