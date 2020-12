El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, ratificó que es potestad del Congreso Nacional una eventual suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pese a que existe una "coincidencia entre los gobernadores" en suspender esos comicios, que quedó expresada en una solicitada firmada por mandatarios provinciales. En ese sentido, se espera que en los próximos días ingrese el proyecto al Senado.

La suspensión de las PASO para cargos nacionales sería el gatillo político para disparar también la cancelación de primarias para cargos provinciales. "No tiene sentido levantar las primarias a nivel provincial si después hay que ir a PASO para los cargos nacionales", explicó en diálogo con Ámbito uno de los gobernadores peronistas que motorizan el pedido. Pero en la oposición también adhieren a la medida. Desde Jujuy, donde no hay ley de primaria provincial, el radical Gerardo Morales opinó que "lo mejor es que donde haya acuerdo no se hagan las PASO. O si no directamente eliminarlas. La ley hay que modificarla, pero antes hace falta consensuar".

Se espera que este miércoles se presente un proyecto acordado que será girado a la comisión de Legislación General para emitir dictamen y votarlo en el recinto la semana próxima.