Dos personas asaltaron a la familia integrada por Silvana e Isaías, junto con sus dos hijos, en su casa de Castellanos al 3900, en Rosario. En menos de cinco minutos se llevaron entre 250.000 y 300.000 pesos, un celular y una notebook. Un vecino vio a los ladrones caminando y luego fugarse en un auto color gris. A la casa los delincuentes entraron, merced a un descuido, por la puerta principal, pero no hay cámaras de vigilancia ni adentro ni en el acceso a la vivienda que pudieran haber registrado los hechos. El matrimonio esperaba que se encuentren cámaras en las cuadras cercanas a su casa. Según se determinó, Isaías salió de la casa y dejó la puerta reja de acceso mal cerrada y así los ladrones entraron y llegaron a la puerta principal. "Mi marido salió a hacer un mandado con la bicicleta y yo lo vi desde la cocina, la puerta no cerraba bien y apenas vieron que mi esposo se fue, entraron sólo con empujar la puerta. Es más, él mismo los vio caminando por la cuadra cuando se fue", relató Silvana a los medios locales. Así entraron dos personas jóvenes con sus rostros tapados por barbijos y armas en mano. "Tenían un revólver cada uno y cuando me di cuenta ya estaban adentro. Tengo una hija discapacitada de 13 años que, entre otras cosas, no puede caminar, y cuando los vio se puso a llorar. Entonces les dije que ella era inválida y me respondieron que ya sabían, que no me hiciera problemas y que les diera la plata", continuó la mujer con su relato. Los ladrones no estuvieron más de cinco minutos en la casa y aparentemente sabían los movimientos de la familia. "Les dije que si me dejaban atada mi hija estaría en peligro", dijo la mujer. Los ladrones escaparon con la plata.