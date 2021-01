Lady Gaga y Jennifer Lopez actuarán durante la toma de posesión del presidente electo Joe Biden la próxima semana, cuando se convierta oficialmente en el 46º presidente de los Estados Unidos. Gaga, quien apareció en la campaña electoral con Biden durante las elecciones de 2020 y quien trabajó con el entonces vicepresidente en su campaña "It’s on Us" para combatir la agresión sexual en los campus, entonará el Himno Nacional cuando el mandatario de 78 años tome posesión. JLo respaldó al nuevo mandatario y participó en una charla virtual con él durante la campaña, también cantará durante la celebración aunque no confiaron en qué momento será. En la publicación del comité encargado del evento, se anunció un programa de 90 minutos titulado "Celebrating America", que será presentado por Tom Hanks y contará con comentarios de Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, así como actuaciones de otras celebridades, entre ellas Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake y Ant Clemons.