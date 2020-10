El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, lanzó en Posadas la campaña nacional para el abordaje integral del dengue, que contará con medidas articuladas con las jurisdicciones para la prevención de la enfermedad, la contención frente a los primeros casos y el control de los brotes. Durante la recorrida donde se supervisaron acciones de descacharreo, González García manifestó que "la lucha contra el dengue es un tema muy importante para nosotros y por eso decidimos venir aquí a lanzar la campaña con una estrategia clara de contención e intensificar el trabajo entre nación, las provincias y los municipios".

Acompañado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro destacó además que "Misiones es un ejemplo de buen manejo ante la pandemia del coronavirus, eso es una gran virtud, pero no hay que bajar los brazos y eso no sólo depende del Estado, depende de lo que hagamos todos". Al presentar la campaña en la Chacra 92 de Posadas, el funcionario dijo que "si bien tenemos un tema que nos preocupa y nos ocupa que es el Covid-19, no podemos dejar de lado otros tipos de enfermedades que también son epidémicas y endémicas", como el dengue.