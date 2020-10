E n el marco del Día Nacional de la Identidad, Alberto Fernández lanzó un programa que facilitará la identificación de aquellas personas que no cuentan con un DNI, sobre el cual hizo hincapié que será "una reparación de lo que el Estado no hizo durante muchos años".

Se trata del Certificado de Pre-identificación (CPI), que servirá para garantizar el derecho a la identidad de quienes no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y facilitar la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad.

"Es imperdonable que un Estado, por no tener registrada a una madre y no darle documento, haga padecer a ella y a sus hijos", subrayó el Presidente, quien destacó que en la Argentina hay muchos ciudadanos que, "por no estar registrados, son gente desconocida en el país donde nacieron y viven".

Sobre esta misma línea, el jefe de Estado sostuvo que fue "una estupenda idea" de todos los que lo acompañan que este Día de la Identidad, que conmemora la creación de Abuelas de Plaza de Mayo y su lucha, se lo hayan "dedicado a los que viven indocumentados en la Argentina por múltiples motivos".

"Fue culpa de un sistema burocrático que hace las cosas muy difíciles", enfatizó Alberto, acompañado por Olga y David, que fueron las primeras personas en recibir el certificado de manos del Presidente.

El nuevo certificado tendrá una duración de seis meses, pero será prorrogable, en tanto que va a permitir al Estado contar con un registro de personas no inscriptas en el sistema, que incluya los datos biométricos.

Con esta medida se tendrá como objetivo inicial facilitar el proceso de reconocimiento de la personalidad jurídica de aquellas personas que no cuentan con la certificación correspondiente, así como garantizar el acceso a derechos básicos de quienes no se encuentran registrados con partida de nacimiento o DNI.

Cuestiones del destino, ayer cumplió 90 años Estela de Carlotto, "una de las mujeres más extraordinarias que conocí en mi vida, que me honra con su cariño y nos enorgullece a todos y todas con su ejemplo", escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

Cristina Fernández de Kirchner también saludó en redes a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.