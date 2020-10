U na multitudinaria marcha de camiones, micros, taxis y todo tipo de vehículos conformó la caravana convocada por el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) para celebrar el Día de la Lealtad peronista y en respaldo de la gestión del gobierno del presidente Alberto Fernández. "Es indiscutible que el movimiento popular ha ganado sus derechos en la calle", aseguró el titular de Camioneros, Hugo Moyano.

En el 75º aniversario de la celebración, "una vez más nos toca poner el cuerpo para defender un gobierno popular contra el odio de las minorías", agregó Moyano en la sede de Smata antes de iniciar la caravana a Plaza de Mayo y Plaza del Congreso.

Las palabras del dirigente fueron formuladas por la mañana de ayer, en la previa al acto de la CGT, en el marco de una conferencia de prensa convocada por los gremios que integran Fresimona.

"En este día, donde la sociedad entiende este mensaje histórico tan importante que nos ha dejado el general (Juan Domingo Perón), todo lo que se haga en función de reconocer y abrazar aún más la causa del peronismo me parece importante", dijo Moyano.

"Queremos transmitirle al gobierno el apoyo que tiene de la inmensa mayoría de los trabajadores", dijo el referente gremial, al destacar que "los trabajadores reconocen el esfuerzo" que están haciendo las autoridades para salir, además, de "esta situación en la que nos dejó el gobierno anterior", en alusión a Mauricio Macri. En este punto, admitió que "el ex presidente habla y da vergüenza escucharlo y verlo, tratando de ocultar el desastre que hizo".

Por otra parte, consultado sobre si la caravana responde a las protestas opositoras registradas de los últimos días, Moyano dijo: "Las marchas esasà cuando salen las señoras bien alimentadas, a decir todo lo que dicen... no le veo mucho sentido y ni siquiera me llaman la atención, porque son tan absurdas las cosas que dicen". No obstante, remarcó que "tienen el derecho también de la protesta", aunque ratificó: "No le veo el sentido".

Además del gremio Camioneros, convocaron el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Sindicato de Peones de Taxis y Capitanes de Pesca, entre otros. También, Canillitas y agrupaciones políticas como La Kirchner Nacional, el Partido Comunista Revolucionario (PCR), el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).